Biathlon | l’Italia maschile è ripartita da capo senza neppure sapere di doverlo fare! Assorbito il trauma del dopo-Hofer

Leggi su oasport

(Di domenica 25 dicembre 2022) Si sapeva in partenza che, perdel, il 2022-23 sarebbe stato un inverno di rassettamento. I contemporanei ritiri di Dominik Windisch e Thomas Bormolini hanno fatto venir meno in un sol colpo il numero 2 e il numero 3 della squadra. Nessuno, però, poteva prevedere che sarebbe mancato de facto anche il numero 1 indiscusso. Lukasnon ha appeso la carabina al chiodo, per fortuna, ma perduranti problemi fisici gli hanno impedito di prendere parte a qualsiasi competizione dicembrina. Insomma, per una ragione o per un’altra, la “vecchia guardia” è venuta meno, totalmente e all’improvviso. Dunque, una nuova generazione si è trovata catapultata in prima lineapiù alcuna “testa d’ariete” a fare da battistrada. Qualcuno, all’interno della nouvelle vague azzurra, aveva già ...