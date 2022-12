Beata Te film con Serena Rossi su Sky Cinema | trama | cast attori | trailer | dove vederlo in streaming

The Hot Corn Italy

Serena Rossi è la protagonista deldi Natale Sky 'te', in cui l'arcangelo Gabriele in persona scende in terra per annunciarle una maternità inaspettata. La commedia colorata, brillante, dal 25 dicembre in prima assoluta su ...Così ha presentato illa regista Paola Randi : 'Quando, in principio, Lisa Nur Sultan mi ha parlato di 'te', già l'idea l'ho trovata folgorante. Una donna che compie quarant'anni e vede, ... Beata Te: Serena Rossi e Fabio Balsamo raccontano il film - HotCorn.com Beata te: trama, cast e streaming del film in onda stasera, 25 dicembre 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Le informazioni ...La recensione di Beata Te: Paola Randi dirige un film divertente ed ironico, in cui spiccano (letteralmente) i protagonisti, Serena Rossi e Fabio Balsamo. Su Sky e NOW.