Austria | una decina di persone sepolte da una valanga

Corriere della Sera

decina di persone sono rimaste sepolte davalanga in, nella regione occidentale del Vorarlberg, mentre praticavano sport invernali. Lo rende noto la polizia. "persona è stata salvata mentre proseguono le operazioni per ...Dieci persone sono state travolte danella regione Vorarlberg in . Come informano i soccorritoridi queste ' è stata salvata, mentre le operazioni per trovare gli altri proseguono '. Ancora non si conosce la nazionalità degli sciatori coinvolti. Sciatori sepolti davalanga La valanga è ... Austria, una valanga travolge una decina di persone: una salvata Una decina di persone sono rimaste sepolte da una valanga in Austria, nel comprensorio sciistico di Lech/Zuers am Arlberg nella regione occidentale del Vorarlberg, mentre praticavano sport invernali.È quanto rende noto la polizia locale. Una persona è stata salvata, le operazioni per ritrovare le altre sono in corso ...