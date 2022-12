Austria | dieci sciatori sepolti da una valanga | solo uno è stato salvato «Nella zona era segnalato alto rischio»

(Di domenica 25 dicembre 2022)persone sono state travolte da unaregione Vorarlberg in. Come informano i soccorritori una di queste «è stata salvata, mentre le operazioni per trovare gli...

la Repubblica

appassionati di sport invernali sono stati sepolti da una valanga nella regione austriaca occidentale del Vorarlberg. "Una persona è stata salvata, mentre le operazioni per trovare gli altri ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondopersone sono state travolte da una valanga in, nella zona di Lech/Zuers, regione di Vorarlberg, mentre stavano praticando sport invernali. Lo riporta l'agenzia di stampa austriaca APA . ... Austria, dieci sciatori sepolti da una valanga La tragedia nella regione del Vorarlberg. Una persona è stato salvata, sono in corso le operazione di soccorso per gli altri dispersi ...Secondo le prime informazioni, è successo intorno alle 3 del pomeriggio, nella zona di Lech/Zuers, regione di Vorarlberg. La polizia: "Proseguono le ricerche" Dieci persone sono state travolte da una ...