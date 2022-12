Calciomercato.com

Tutti i 'desideri' di calciomercato delle 20 squadreLa Dea vuole pianificare un ulteriore ... Per la retroguardia il primodella lista è quello di Omar Colley della Sampdoria Vai alla ...Il Milan invece sta cercando un sostituto di Maignan ma l'operazione Sportiello con l'è piuttosto complicata . Ilpiù importante è però quello di uno dei protagonisti dei Mondiali in ... Atalanta: nome nuovo a centrocampo | Mercato | Calciomercato.com La prima opzione è anticipare l'arrivo a Milano di Sportiello, ma l'operazione con l'Atalanta appare al momento piuttosto complicata.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...