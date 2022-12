ASCOLTITV 24 DICEMBRE 2022 | VOLA IL VOLO23 | 6% | IO SONO BABBO NATALE11% | L’IMMORTALE UNA POLTRONA PER DUE14 | 2% | IL CIRCO | LA MESSA DEL PAPA

Leggi su bubinoblog

(Di domenica 25 dicembre 2022) ASCOLTI TV 24· Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Caffè di RaiUno – xTg1 + Dialogo – xIn Famiglia – xConcerto di Natale dalla Scala – xLinea Verde Start – xLinea Verde Life – xTg1 – xLinea Bianca – xPassaggio a Nord-Ovest – xA Sua Immagine – xZecchino d’Oro – xS.del– xA Sua Immagine – xTg1 – xSoliti Ignoti – non in ondaIoNatale – xBetlemme: Le Note del Natale – x Prima Pagina – xTg5 – xX-Style – xIl Cerchio della Vita – xMagnifica Italia – ndForum (R) – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – xVerissimo Storie – xVerissimo Storie – xCaduta Libera (R) – xCaduta Libera (R) – xTg5 – xStriscia la Notizia – xIl Volo: Natale a Gerusalemme – xTg5 + Una Tata Magica – x Principessa in Incognito – xRadio2 ...