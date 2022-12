Argentina | la petizione contro la Francia che piange raggiunge numeri stratosferici

Corriere dello Sport

Laha avuto un grande riscontro sui media locali . In Francia, le critiche si rivolgono all'arbitro Marciniak, ma anche alla mancanza di stile nel festeggiamento della vittoria da ...Non si placa la polemica trae Francia per l'esito della finale dei Mondiali in Qatar e, tra recriminazioni e accuse, ora nel Paese sudamericano è partita anche unaon line che ha già raccolto oltre 500.000 ... "La Francia smetta di piangere": dall'Argentina arriva la clamorosa petizione dopo la finale dei Mondiali Fa seguito all'iniziativa francese che, in polemica con l'arbitraggio del polacco Marciniak, ha raccolto più di 200 mila adesioni per rigiocare l'atto conclusivo dei Mondiali ...Non si placa la polemica tra Argentina e Francia per l'esito della finale dei Mondiali in Qatar e, tra recriminazioni e accuse, ora nel Paese sudamericano è partita anche una petizione on line che ha ...