Antonino Spinalbese | Belen sotto attacco per il mancato video di Luna Marì al Gf Vip La sua risposta mette tutti a tacere

Fanpage.it

non ha ricevuto un messaggio di video auguri dalla figlia Luna Marì , nata dalla precedente relazione con Belen , come i fan contrariamente si aspettavano. Durante la serata della ...Anche per lei Natale in famiglia a Napoli insieme al ritrovato Stefano De Martino, a loro figlio Santiago e alla piccola Luna Marì, che la showgirl argentina ha avuto insieme ad. ... Antonino Spinalbese al GF Vip riceve un bigliettino dalla figlia Luna Marì: Ciao papà Wilma Goich è davvero gelosa per l'avvicinamento di Daniele Dal Moro ad un'altra vippona Cosa sta accadendo nella Casa.Stando ad alcune indiscrezioni, quattro vipponi potrebbero abbandonare la Casa del Gf Vip nella puntata di domani sera.