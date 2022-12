Amici 22 e lo Speciale di Natale su Witty Tv | anticipazioni 25 dicembre 2022 | a che ora e come guardarlo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 25 dicembre 2022)22 va in vacanza, ma non del tutto. Sì perché oggi, domenica 25, in occasione del, il talent show di Maria De Filippi andrà in onda con una puntata, proprioè successo lo scorso anno. I telespettatori dovranno fare a meno del classico pomeridiano, fatto di sfide, gare, esibizioni e giudici, ma potranno ugualmente seguire le avventure dei talenti, tra cantanti e ballerini. E farlo proprio il 25, data da cerchiare in rosso sul calendario! A che ora va in onda lodidi22 Dopo aver visto le ultime due puntate del pomeridiano, che hanno preso il posto di Uomini e Donne, con i ragazzi che hanno letto le loro ‘letterine’ e si sono scambiati i regali, nel giorno di ...