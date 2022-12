Allarme caffè | ritirate dal mercato tre marche di cialde e capsule | sono tossiche Ecco quali sono

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 25 dicembre 2022) E’in Italia per alcuni lotti didicontaminati da una sostanza tossica, l’ocratossina, una micotossina, una sostanza chimica prodotta da funghi e dannosa per la salute. Iltostato da alcune ditte, secondo i controlli dei Nas, sarebbe stato contaminato dalla ocratossina che essendo una sostanza estremamente resistente, è possibile che resista anche dopo la cottura dello stesso. L’ocratossina ha un’azione nefrotossica, agisce cioè sulla salute dei reni e ha un’azione cancerogena finora accertata sugli animali, ma non ancora confermata sugli esseri umani. I lotti didi cafféperchéI lotti didi ...