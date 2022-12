Alfa Romeo - Le wagon dal cuore sportivo - FOTO GALLERY

(Di domenica 25 dicembre 2022) Dopo la 159 l'non ha più riproposto la carrozzeria familiare, sebbene presa in considerazione (e mai approvata, al pari di altre) come possibile variante della Giulietta e, in particolare, della Giulia. Del resto, il marchio della galassia Stellantis sembra puntare forte sui modelli a ruote alte, tanto che dopo la Stelvio e la Tonale, nel 2024 arriverà un'inedita B-Suv. Ecco perché oggi appare improbabile un ritorno di fiamma del Biscione per le, la cui storia sembra essersi ormai da anni conclusa dopo due esempi in piccola serie - la Giulietta Giardinetta Colli e la Giulia Giardinetta 1600 Colli -, ma soprattutto, dopo pochi, ma significativi, modelli di grande serie, a trazione anteriore o integrale, che abbiamo raccolto nella nostra galleria d'immagini.

