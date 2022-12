Aldo | Giovanni e Giacomo | le 10 battute cinematografiche entrate nel nostro parlato quotidiano

(Di domenica 25 dicembre 2022) In occasione dell'uscita al cinema del loro nuovo film, Il grande giorno, scopriamo le 10dinel. Vi sono artisti che vanno oltre il loro mero ruolo di intrattenitori. Svestitisi del loro abito di imbonitori, aprono le porte del proprio spettacolo per prenderci per mano e farsi guida fedele lungo ilpercorso di crescita. Il loro non è un accompagnamento silente, quanto piuttosto un corollario verbale di parole pronte a imprimersi nella mente, e una galleria gestuale da lasciare riprodurre ai propri spettatori come specchi viventi. Ci sono artisti che si presentano ai piedi della nostra giovinezza trasformandoci magicamente in riflessi: offrono in dono ...

Rolling Stone Italia

Squadra che vince non si cambia. Per Il Grande Giorno , il loro nuovo film delle feste natalizie,e Giacomo si affidano nuovamente alla regia del loro storico collaboratore Massimo Venier, coadiuvato in sceneggiatura da Davide Lantieri e Michele Pellegrini (più il trio). Ossia il ...'Il grande giorno' cone Giacomo Il monopolio assoluto delle sale da parte del film di Cameron rende la vita difficile a tutti gli altri film in programmazione ai quali restano solo le ... 'Il grande giorno' è il 'Confermami che sono infelice' di Aldo Giovanni e Giacomo In occasione dell'uscita al cinema del loro nuovo film, Il grande giorno, scopriamo le 10 battute di Aldo, Giovanni e Giacomo entrate nel nostro parlato quotidiano.Il trio s’affida alla squadra di “Odio l’estate”. Ritrovando lo stesso gusto, più sentimentale che comico, del racconto. Il film non è un veicolo per loro tre ma, più intelligentemente, un ritratto co ...