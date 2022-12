Alberto Angela ‘Stanotte a Milano’ con Ibrahimovic e Zanetti | orario | canale | tv e streaming

IL GIORNO

torna protagonista su Rai1 con Stanotte a Milano , in onda stasera 25 dicembre alle 21.25. Il divulgatore scientifico sarà in giro per le strade del capoluogo lombardo per raccontarne ...... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche Libri da leggere: il "Nerone" diincendia la top 10 Libri da leggere (e ... Alberto Angela presenta 'Stanotte a Milano': quando va in onda, dove e gli ospiti Stanotte a Milano: il 25 dicembre Alberto Angela, in compagnia di Ibrahimovic, Giannini, Celentano e tanti altri svela la magia della città meneghina.Il noto divulgatore ci accompagna in un indimenticabile viaggio notturno nel capoluogo lombardo; alla scoperta dei luoghi più rappresentativi della città ...