Afghanistan | Mdf | ' senza le donne non ci può essere assistenza sanitaria'

(Di domenica 25 dicembre 2022) Kabul, 25 dic. (Adnkronos) - "I nostri team hanno iniziato a lavorare inpiù di quarant'anni fa e da allora hanno fornitomedica a milioni di persone. Lesono quelle che l'hanno reso possibile.di loro, non ci può". Lo ha scritto su Twitter MediciFrontiere, in merito alla decisione del governo di Kabul di veitare alledi lavorare nelle ong. "Il personale femminile è ora attivo in tutti gli i progetti di Msf - prosegue il tweet - Forniscono servizi di qualità ai pazienti in centri traumatologici, ambulatori, pronto soccorso, reparti di tubercolosi, sale operatorie chirurgiche e unità neonatologiche o pediatriche per citarne solo ...