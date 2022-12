(Di domenica 25 dicembre 2022) Alti funzionari delle Nazioni Unite e decine di ong che operano insi incontrano oggi per discutere la via da seguireche ihanno ordinato a tutte le organizzazioni non ...

Tiscali Notizie

Alti funzionari delle Nazioni Unite e decine diche operano insi incontrano oggi per discutere la via da seguire dopo che i talebani hanno ordinato a tutte le organizzazioni non governative di interrompere il lavoro con le donne o ...I talebani hanno proibito alle donne di prendere parte allenazionali e internazionali. La decisione è arrivata in seguito all'adozione di un "vestiario poco consono" al codice tradizionale ... Afghanistan: le ong fanno il punto dopo il divieto dei talebani Le Nazioni Unite e gli Stati Uniti hanno condannato il decreto dei Talebani in Afghanistan che ordina a tutte le ONG, nazionali o internazionali, di sospendere i contratti di lavoro delle donne fino a ...Alti funzionari delle Nazioni Unite e decine di ong che operano in Afghanistan si incontrano oggi per discutere la via da seguire dopo che i talebani hanno ordinato a tutte le organizzazioni non gover ...