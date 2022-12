Leggi su open.online

(Di domenica 25 dicembre 2022) Tre grandi Ong internazionali hanno interrotto leoperazioni inin seguito all’obbligo impostodaidi far rispettare l’abbigliamento scelto dagli estremisti islamici per le, che sono obbligate a mostrarsi in pubblico completamente coperte. La regola è stata usata dalle autorità afghane per impedire, ieri, a tutte le organizzazioni internazionali e le Ong che operano nel Paese di far lavorare le. Gli enti verranno privati della licenza a lavorare inse non rispetteranno l’obbligo. A comunicare lainterruzioneattività in, con un comunicato congiunto, sono state le Ong Save the Children, the Norwegian Refugee Council e Care International, che ...