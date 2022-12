Afghanistan | i talebani vietato alle donne di lavorare anche nelle Ong

Agenzia ANSA

- Giorno dopo giorno il regime continua a togliere i diritti e le libertà delle donne. Contro i nuovi governanti protestano anche gli ...Tre ong straniere hanno annunciato oggi che stanno sospendendo le loro attività ina seguito del divieto deialle organizzazioni non governative che lavorano con le donne. 'In attesa che questo annuncio venga chiarito, sospendiamo i nostri programmi, chiedendo ... Afghanistan: Save the Children e 2 ong chiudono attività - Mondo Tre ONG straniere hanno annunciato oggi che stanno sospendendo le loro attività in Afghanistan a seguito del divieto dei talebani alle organizzazioni non governative che lavorano con le donne.Kabul, 25 dic. (Adnkronos) - Le Nazioni Unite hanno condannato la decisione dei talebani che vieta alle donne di lavorare per organizzazioni non governative (Ong) perché viola i ...