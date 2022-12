A Santa Stefano in casa della capolista

Leggi su seriea24

(Di domenica 25 dicembre 2022) Sarà l’ultima gara del 2022 quella che la Cave del Sole Lagonegro giocherà a inVibo Valentia , domani 26 Dicembre. Per gli uomini di mister Barbiero il giorno di Santosarà una trasferta a Vibo che segna l’inizio del girone di ritorno. “Ci apprestiamo ad affrontare questa difficile trasferta a Vibo , la squadra prima in classifica-spiega mister Barbiero- una gara difficile che nasconde tante insidie, ma che vogliamo affrontarla a viso aperto, anche perché fuorinon abbiamo nulla da perdere”. La formazione calabrese ha, sin dall’inizio del mercato 22-23 , dichiarato che l’obiettivo stagionale è quello di riscattarsi da una stagione poco fortunata e riconquistare il posto nella massima serie, dove ha militato per 15 stagioni. Attualmente guida la classifica di A2 con ...