Zoomarine e Croce Rossa Italiana “La seconda vita dei giocattoli”

Parksmania

E' la proposta del parcoche ha deciso di lanciare un evento del cuore dal 26 al 30 ... Grazie alla presenza dei volontari dellaRossa Italiana Comitato di Pomezia sarà possibile, ...I volontari diRossa e Protezione Civile entrano gratis per l'intera stagione. Acquista questo articolo Roma, parchi divertimento:inaugura la nuova stagione Non perdere mai una ... Zoomarine: “La seconda vita dei giocattoli” Un evento speciale: “La seconda vita dei giocattoli”, questo lo slogan della raccolta solidale ideata per aiutare i bambini meno fortunati in occasione delle festività, che si propone anche di respons ...Un gesto del cuore “La seconda vita dei giocattoli”, evento solidale a Zoomarine in collaborazione con la Croce Rossa Comitato di Pomezia ...