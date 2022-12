Zoe Cristofoli straripante | selfie da urlo | le mostra così! – FOTO

(Di sabato 24 dicembre 2022) Zoe, ultima stories devastante su Instagram: la fidanzata di Theo Hernandezuna scollatura ipnotizzante ai propri fans. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Zoecontinua a stupire i followers con i suoi scatti folgoranti. La compagna di Theo Hernandez è stata una super tifosa della Francia ai recenti mondiali, non andati Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Tuttosport

Conclusi i Mondiali in Qatar , Theo Hernandez ehanno deciso di passare Natale 2022 in una località paradisiaca dell'Atlantico, ovvero le Bahamas . Forse anche per dimenticare a casa, ma soprattutto la sconfitta della Francia , ...È stata fotografata anche in Qatar, dove tra l'altro è stata eletta dalla stampa francese come una delle wags più belle insieme a, la compagna di Theo Hernandez. Inoltre, intervistata ... Theo Hernandez, delusione Mondiale Ci pensa la sexy Zoe Cristofoli: "L'ho costretto a..." Un 2022 molto positivo per Theo Hernandez: in queste ore dalla Francia gli arriva un nuovo riconoscimento che apprezzerà molto.L'esterno del Milan e la sua compagna, Zoe Cristofoli, come documentato dalle recenti Instagram Stories, hanno avuto un'esperienza ravvicinata con alcuni delfini. (da zoe_cristofoli Instagram) ...