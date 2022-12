ilmessaggero.it

Leggi Anchevede Biden alla Casa Bianca: 'Nessun compromesso sull'integrità territoriale ...perché Lui è molto cocciuto ma è davvero impossibile non capire che gli ucraini non sono soli e ...Dall'America ,ha già ottenuto tanto, in aiuti militari e finanziamenti. Ma Kiev non si accontenta dei Patriot made in Usa. E cosìil ministro degli Esteri ucraino Dmitry Kuleba ... Zelensky, ecco il piano di pace in 10 punti: sarà presentato il 24 febbraio (anniversario dell'invasione) Vista la malaparata in patria, Giorgia Meloni ha preferito precipitarsi in Iraq ed indossare una giacca militare, da vero camerata, per incontrare i soldati italiani impegnati in Iraq sotto la bandier ...Un piano di pace in 10 punti da presentare a Mosca il 24 febbraio, a un anno esatto dall'invasione. Sarebbe questa l'idea del presidente ucraino Volodymyr Zelensky secondo ...