WWE | Paul Heyman vede John Cena come “Il prossimo Sting”

The Shield Of Wrestling

La Bloodline, stable capeggiata dal "Tribal Chief" Roman Reigns, continua a dominare l'intera. Dopo la grande vittoria ai danni di Loganin quel di Crown Jewel ( leggete qui i risultati completi ), adesso è toccato agli Usos entrare nella storia. Nella puntata di SmackDown andata in ...... che sta andando avanti già da diversi anni, tra lae il governo saudita. Crown Jewel 2022 si ...sicuramente il main event tra il campione indiscusso Roman Reings e lo youtuber e pugile Logan. ... Jake Paul: quando arriverà il primo match in WWE Jake Paul ... Former WWE Producer Jimmy Jacobs details his firing from WWE, in the wake of taking an infamous selfie with The Young Bucks and other Bullet Club members.Logan Paul was recently offered the chance to join the MMA ranks of the Professional Fighters League (PFL) but he opted not to take the offer. Since becoming a success on the app ...