WWE | Kevin Owens svela il bizzarro messaggio che John Cena gli ha mandato all’una di notte

Tuttowrestling

E non potevamo aspettare per motivi finanziari , perché Acclaim aveva perso la licenza per la, ... E si pensa a come la ECW si sarebbe adattata a quel genere, e quel ragazzo,Gill, che ...Nel finale del match, infatti, ha colpito il suo ex amicoOwens con un low blow e un helluva ... Dove vedereSurvivor Series WarGames Se non siete riusciti a vedere in diretta il Premium Live ... Kevin Owens: "Ho ancora due anni di contratto, e sto bene qui" Kevin Owens' finisher used to be the pop-up powerbomb, but a few years ago it changed to the stunner, made famous by "Stone Cold" Steve Austin.There is only one week left in 2022, and you know what that means. Your favorite pro wrestling news outlets will scramble to put together year-end lists of ...