Vittorio Adorni è morto | campione di ciclismo vinse il Giro d' Italia nel 1965 e il mondiale nel 1968 | aveva 85 anni

Gazzetta di Parma

Se pensate che 85 anni siano troppi per emozionarsi, allora non avete ascoltato ieri sera la voce di: "Al pomeriggio sono andato a una manifestazione al Teatro Regio di Parma. Mi hanno chiamato sul palco e omaggiato per il mio compleanno. Tutti in piedi ad applaudire. E che applausi. ...ci ha lasciato. L'ex ciclista è spirato nella notte a San Lazzaro Parmense, località in cui era nato 85 anni fa. Professionista dal 1961 al 1970, l'emiliano ebbe la sua giornata di ... Addio all'immenso campione Vittorio Adorni - Le foto - L'impresa di Imola: gli ultimi chilometri e l'arrivo trionfale Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “misurazione” e “targeting e pubblic ...E' morto a 85 anni l'ex campione di ciclismo Vittorio Adorni. A dare notizia della scomparsa è Norma Gimondi, figlia di Felice, con un post su Facebook: "Ciao Vittorio, ...