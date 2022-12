Vigilia di Natale in TV - La Guida di Oggi Sabato 24 Dicembre 2022

(Di sabato 24 dicembre 2022) Film Stasera in TV: Io sono Babbo, Non ti presento i miei, Vacanze romane, Una Poltrona per Due, Joyeux Noël - Una verità dimenticata dalla storia, Mamma Mia! Ci risiamo, Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell'Anello. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Circo di Montecarlo, Il Volo -a Gerusalemme

