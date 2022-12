Vigilia di Natale 2022 | supermercati | negozi e centri commerciali aperti o chiusi oggi | 24 dicembre | a Roma

Leggi su tpi

(Di sabato 24 dicembre 2022)di, 24, aQuali sono idie del Lazio, sabato 24di) ae i loro orari? In molti se lo stanno chiedendo, magari perché in ritardo con la spesa per il cenone o il pranzo dio per fare qualche regalo. Ve lo diciamo subito: non c’è una regola che vale in tutta Italia. Qualche supermercato oo di alimentari ...