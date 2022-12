(Di sabato 24 dicembre 2022) La leggenda della Nazionale Francese e ora allenatore del Crystal Palace, Patrick, ha parlato del comportamento di Emiliano. Ecco le sue parole: “delle foto che ho visto hannoa ciò che l’Argentina ha ottenuto ai Mondiali. Non credo che ne avessero davvero bisogno. A volte non puoi controllare le emozioni, ma quella è stata una decisione stupida da parte di. Il modo in cui hain giro Mbappé, poi, danneggia il calcio e sé stesso”. SportFace.

TUTTO mercato WEB

Ronaldocommenta la prima parte di stagione della Samp alla vigilia della ripresa delle ostilità in ... Eci abbia fatto bene anche per la testa stare un po' lontani da Genova. Personalmente ...che sia molto positivo procedere con la Cina come con qualsiasi altro Paese", ha dichiarato ...Quando gli è stato chiesto quale fosse la posizione dell'Uruguay sulla recente intenzione di... Vieira. "Penso che Martinez abbia preso alcune decisioni stupide. Ha tolto qualcosa all'Argentina" La leggenda della Nazionale Francese e ora allenatore del Crystal Palace, Patrick Vieira, ha parlato del comportamento di Emiliano Martinez.Ronaldo Vieira commenta la prima parte di stagione della Samp alla vigilia della ripresa delle ostilità in serie A.