Via dal Milan? La risposta di Leao scuote i tifosi

(Di sabato 24 dicembre 2022) In casac’è una questione su tutte a tenere banco: il rinnovo di contratto di Rafael. Il classe 1999, va in scadenza al 30 giugno del 2024, e nel frattempo sarebbe finito nelle grazie di diversi top club europei. La dirigenza rossonera vorrebbe trattenerlo ancora a lungo sotto la guida di mister Pioli, ma in questo senso non ci sono ancora novità concrete. Del proprio futuro ha parlato lo stesso. RinnovoVia dal? ParlaQueste le parole del giocatore rilasciate a RDP Africa e riportate da Fabrizio Romano su Twitter: “Esperienza in nuovo campionato? Sì, in futuro potrei, ma ora sono concentrato al 100% sul, è un top club e lì sono sotto contratto. Mi piace molto anche la città. Seguo le altre ...

