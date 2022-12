Il Fatto Quotidiano

... in provincia di Mantova -i riflettori su una festa ad alto valore collettivo, quel ... L'aeroporto di- Villafranca dista circa 40 km dalla località. È presente un'area camper in via ...Nell'overtime Messi sie regala la rete del 3 - 2 ma ancora Mbappè su rigore trascina la ...Mercoledì 14.30 SPEZIA - ATALANTA ESCLUSIVA DAZN 04/01/2023 Mercoledì 14.30 TORINO - HELLAS... Verona, si riaccende il caso dei compensi di Sboarina dalla partecipata: finanzieri acquisiscono le pratiche Giovedì sera sono stati svolti i lavori dell'ultima seduta dell'anno, durante la quale sono stati approvati anche due riconoscimenti di debito fuori bilancio per due sentenze pervenute al Comune da pa ...Test match importante per il Bologna, che scende in campo in vista della ripresa il prossimo 4 gennaio contro la Roma. Al Bentegodi, Thiago Motta ritrova il suo 11, con quasi tutti i titolari utilizza ...