Verona | è l’amante della moglie del comandante | carabiniere trasferito

(Di sabato 24 dicembre 2022) Era entrato in intimità con ladel suoe poi è stato sorpreso in "flagranza" con la donna sposata. E' successo nel veronese e, secondo quanto riportato dal Corriere del Veneto, una causa di questa condotta ritenuta "disdicevole e poco opportuna" è stato punito disciplinarmente con un giorno di consegna e con il trasferimento "per incompatibilità ambientale" presso un’altra sede, sempre nel Veronese. La vicenda ha portato anche a due denunce e altrettante condanne a tre anni e 4 mesi di reclusione per "falso ideologico in atto pubblico", una delle quali è appena stata cancellata per prescrizione dalla Cassazione.