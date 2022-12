Vaccini finti | indagate la tennista Camila Giorgi e la cantante Madame

Corriere della Sera

L'indagine era partita circa un anno fa dopo una segnalazione dell'Ulss 8 insospettita dal numero eccessivo dirichiesti dallo studio della dottoressa Grillone Tecioiu. Ma presunte false ...Il nome della cantante Madame e della tennista Camila Giorgi sono finiti nell'inchiesta della Procura di Venezia sulle finte vaccinazioni per ottenere il Green Pass. Le indagini, iniziate a febbraio ... Vicenza, Madame e la tennista Giorgi indagate per i finti vaccini anti-Covid Oltre a Madame, tra le decine di pazienti dei medici no vax c'è un'altra "cliente d'eccezione", la tennista Camila Giorgi ...Finti vaccini Covid: Camila Giorgi indagata per falso ideologico. Tra i nomi anche la cantante vicentina Madame ...