Vaccini falsi | la cantante Madame indagata per falso ideologico

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 24 dicembre 2022) La giovane, nome d’arte di Francesca Calearo, 20 anni e tra i partecipanti in gara al prossimo Festival di Sanremo, è finita nelle indagini sui fintiutilizzati per ottenere il green pass ai tempi dell’obbligo di certificazione verde. La notizia è stata riportata nell’edizione odierna de Il Corriere Veneto. Lo scorso anno, l’indagine in questione aveva condotto all’arresto dei medici Daniela Grillone Tecioiu ed Erich Volker Goepel e del compagno della dottoressa, Andrea Giacoppo. Oltre a, a risultare presente tra le decine di pazienti dei medici no vax c’è un’altra “cliente d’eccezione”, ovvero la tennista marchigiana Camila Giorgi. Le due, che evidentemente ne avevano bisogno per i rispettivi impegni lavorativi, avrebbero quindi ottenuto il green pass in modo illecito per aggirare la ...