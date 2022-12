Usa | sparatoria in centro commerciale del Minnesota | morto 19enne

(Di sabato 24 dicembre 2022) (Adnkronos) – Un ragazzo di 19 anni èin unain una Bloomington, in. Secondo i media americani, il Mall of America è stato isolato dopo la, che ha visto coinvolte tra cinque e nove e persone e che è scoppiata – secondo il capo della polizia di Bloomington, Booker Hodges – dopo un alterco. Al momento dell’incidente c’erano 16 agenti al lavoro nel Mall of America. La polizia non ha eseguito arresti finora in relazione all’accaduto. L'articolo proviene da Italia Sera.

Adnkronos

