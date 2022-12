(Di sabato 24 dicembre 2022) Di seguito riportiamo il testo completo del messaggio dididel vescovo Gianricoalle diocesi di Civitavecchia-Tarquinia e Porto-Santa Rufina: Carissime sorelle e carissimi fratelli in Cristo, siamo a pochi giorni dalla data in cui facciamo memoria dell’Incarnazione del Signore Gesù. Con poche parole desidero augurare a tutti voi che i giorni che vivremo siano giorni di amicizia, di serenità e di preghiera. Sento il dovere di condividere che ci apprestiamo a trascorrere uncaratterizzato, purtroppo, dal dramma dell’Ucraina e di tutte le guerre che si stanno svolgendo nel mondo. Vi prego: cerchiamo di andare – almeno per un momento – con il cuore e con la mente alle sofferenze di tante sorelle e di tanti fratelli, che subiscono violenze inaudite e che sono costretti a condizioni di vita ...

Il Faro online

tempo a maggioranza cristiana oggi Betlemme conta all'incirca ...interrompe " ma solo per pochi metri - il muro di ... chinando il capo, attraverso la porta dell'immette direttamente ..."Il Natale insegna e consegna l'con cui Dio continua a ...in campo Gesù per vincere odio e ogni sorta di cattiveria... Tutti in campo! Ègioco di squadra e ognuno di noi haruolo ... "Un'umiltà che scandalizza". Gli auguri di Natale di mons. Ruzza