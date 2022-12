United Rugby Championship | Treviso domina il derby e batte nettamente le Zebre Parma

(Di sabato 24 dicembre 2022) La vigilia di Natale ha riservato la sfida tra Benettonitaliano valevole per il decimo turno dell’. Avvio molto equilibrato, con lepiù propositive, ma la difesa diè molto attenta e non si creano reali occasioni di meta. Con il passare dei minuti prova a guadagnare metri la Benetton e dopo una prima folata finita nel nulla, al 13’ la trequarti biancoverde mette in scena un’azione spettacolare: palla che arriva ad Albornoz che supera due avversari e va a schiacciare per il 7-0. Al 20’ altra occasione per, lunga e confusa azione in attacco, pallone che arriva a Rhyno Smith, ma l’intervento in extremis di Prisciantelli nega la meta ai padroni di ...

PROGRAMMA BENETTON TREVISO - ZEBRE PARMA Sabato 24 dicembre Ore 13:30 Benetton Treviso - Zebre Parma