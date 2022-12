Una cosa triste I suoi colleghi | gode Selvaggia | Sottile bombarda Ballando

(Di sabato 24 dicembre 2022) Pace fatta traLucarelli e Salvo. La giurata dicon le Stelle, dopo la finalissima piena di polemiche, ha voluto ringraziare il giornalista. È stato lui, tra i pochi, ad aver preso le difese dell'opinionista protagonista indiscussa dell'edizione 2022 del programma di Rai 1. E, dopo tanti attacchi, ecco che arrivano parole al miele: "Non mi è piaciuto il trattamento riservato ieri aLucarelli, ognuno dovrebbe poter parlare senza essere fischiato o contestato appena apre bocca", scrivesu Twitter dove prosegue: "Trovo ancora piùl'isolamento e lo scherno da parte deidella giuria che invece di fare squadra l'hanno provocata di continuo e trattata come un corpo estraneo". Poi il ...

La Lazio Siamo Noi

Ed èbella sensazione, essere solo uno spettatore a guardare. Non ho idea di quale sia la struttura osuccederà. Chi è davvero David È il Quattordicesimo Dottore, vero Quindi cos'è ......Parlare in corsivotantum No fly zone Baiulo Green pass rafforzato Paraclito Droppare Instagram NATO Al primo posto c'è di nuovodomanda che riguarda l'invasione russa dell'Ucraina, '... Caso Juve, Dybala: "Io contrario. I senatori hanno fatto una cosa molto strana" Non è soltanto una scelta estetica: c’è una ragione ben precisa, che la stessa cantante ha reso nota un po’ di tempo fa, parlandone sul suo seguitissimo canale di Instagram. Ecco di cosa si tratta.Cristian Panucci, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale Twitch del Milan soffermandosi anche sulla prossima sfida di Champions prevista contro il Tottenham: “In Europa ...