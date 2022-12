Ultime Notizie – Usa | tempesta d’inverno con freddo record | 19 morti

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 24 dicembre 2022) Dal Texas al Quebec, quasi 250 milioni di persone negli Stati Uniti e in Canada in un’area di 3.200 chilometri quadrati sono stati colpiti alla vigilia di Natale da una megacon un. Isono già 19, scrive la Bbc, ricordando che negli Stati Uniti sono 1,5 milioni le utenze senza elettricità e migliaia i voli aerei cancellati. A Elk Park, nel Montana, le temperature sono precipitate -45, mentre il gelo dellaEliot, definita da meteorologi un ‘ciclone bomba’, ha abbassato le temperature anche in stati meridionali come Alabama, Florida e Georgia. A Nashville, in Tennessee, la temperatura è scesa sotto lo zero per la prima volta in 26 anni. In Ohio, il ghiacchio e la scarsa visibilità hanno provocato un maxi incidenti che ha coinvolto 50 auto ...