Ultime Notizie – Pelé | la figlia posta foto dall’ospedale | “Un’altra notte insieme”

(Di sabato 24 dicembre 2022) “Restiamo qui, nella lotta e nella fede.”. Così sui suoi profili social ladi, Kely Nascimento, con un post direttamente dalla stanza di ospedale del padre e unache commuove: ‘O Rey’, a letto intubato, abbracciato dolcemente dalla. La leggenda del calcio brasiliano, 82 anni, lotta da tempo contro un tumore al colon. Gli ultimi bollettini dell’ospedale Albert Einstein di San Paolo parlano di “insufficienza renale e cardiaca”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Sky Tg24

Furbetti del cartellino, finiscono nei guai nove dipendenti del Comune di Ascea . Sono accusati di aver truffato l'ente percependo retribuzioni per più ore di lavoro rispetto a quelle effettivamente ...Per i 172 ex operai della Montefibre di Acerra quello di stanotte sarà il diciannovesimo Natale senza un lavoro vero e senza la prospettiva di almeno uno straccio di pensione. La loro è una drammatica ... Manovra governo, news. Governo pone la fiducia: ok definitivo atteso il 24 dicembre Rivalutazioni, Opzione Donna, Quota 103, Ape sociale Nelle ultime settimane il tema pensioni è stato uno dei più discussi. Ma cosa cambia davvero nel 2023 Partiamo dagli assegni, nell’ultima ...Nonostante i grandi successi degli ultimi mesi, per Emma Marrone è ancora il tempo della sofferenza e del dolore dopo la morte del padre. L’arrivo delle feste natalizie, poi, accentua ancora di più la ...