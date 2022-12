Ultime Notizie – Natale 2022 | Papa Francesco celebra la messa della Vigilia

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 24 dicembre 2022) Basilica di San Pietro al massimocapienza per lapresieduta dal. In Basilica, informa la Sala stampa del Vaticano sono presenti settemila persone. Il pontefice è arrivato in sedia a rotelle in Basilica Vaticana dove a breve presiederà ladi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione