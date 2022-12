Ultime Notizie – Caldo da Natale a Capodanno | 2022 anno record per meteo Italia

(Di sabato 24 dicembre 2022)con uninedito per dicembre e ilsi avvia a diventare l’piùdella storia in, quantomeno dal 1800,in cui iniziarono rilevazioni mediamente un po’ più precise. L’ultima settimana dell’, infatti, sarà calda su tutto il Paese ed andrà ad aumentare la temperatura media del. Mattia Gussoni,rologo del sito www.iL.it, ricorda che con l’Anticiclone Africano sono stati già registrati numeri impressionanti, anche negli ultimi giorni: alle 6 del mattino, in pieno inverno e a pochi giorni dal, i termometri hsegnato al Centro-Sud 15-17°C, all’alba dopo una lunga notte invernale. Questi numeri eccezionali, ...

Virgilio Notizie

...piccola rassegna dovrebbe svolgersi il voto di fiducia con la sperata approvazione delle... Lecambiano nel corso della settimana fino ad arrivare improvvisamente a zero morti. ...Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti durante la notte ha commentato la grande concitazione vissuta nellebattute della votazione. Parlando in Transatlantico con i giornalisti, ha ... Guerra in Ucraina, le ultime notizie di oggi. Ambasciatore di Mosca: "Scontro Russia-Usa possibile" Gravissimo incidente a Mestre poco dopo le 5 del mattino di oggi. All’altezza del sovrappasso pedonale di Via della libertà, a Mestre, un’auto è finita ...L'edizione 2022 del celebre dancing show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci si è concluso con un colpo di scena inaspettato ...