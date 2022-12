Ultime Notizie – Auto contro un muro a Mestre | morti due ragazzi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 24 dicembre 2022) Duesono deceduti nella notte dopo essere finiti con la loroun. Nell’incidente, accaduto all’altezza del sovrappasso pedonale di Via della Libertà a(Venezia), sono rimasti feriti anche altri due giovani che viaggiavano sulla stessa. I vigili del fuoco sono arrivati, poco dopo le 5, dalla locale sede con due mezzi e hanno subito messo in sicurezza il luogo dell’incidente, hanno estratto dall’uno dei passeggeri rimasto incastrato, che è stato stabilizzato ma che purtroppo è morto successivamente. Un ragazzo e una ragazza feriti, sono stati presi in cura dal personale sanitario e trasferiti in ospedale. Sul posto la polizia locale e la polizia stradale per i rilievi. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono ...