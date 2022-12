Ulivieri | «Il Napoli ha scelto le motivazioni | ha preso calciatori con maggiore voglia di imporsi»

(Di sabato 24 dicembre 2022) Renzo, l’allenatore che in passato ha guidato anche il, è intervenuto a Radio Kiss Kiss durante la trasmissione “Radio Goal”. Il presidente dell’Associazione Italiana Allenatori ha analizzato lo stato di forma della squadra di Spalletti con un focus sulla ripartenza della Serie A: «La scorsa estate ilha fatto una scelta precisa, ovvero quella delle, nel senso che è andato a prenderenuovi condi, senza pesi passati e con nuovi propositi». Complimenti alche ha saputo cambiare e lo ha fatto al momento giusto, trovando gli innesti giusti per ridare vitalità ad un’ambiente che forse qualche entusiasmo lo aveva perso: «Sono dell’avviso che è possibile che con gli ...

