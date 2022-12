Ucraina | Natale a Zaporizhzhia | nessuna messa a mezzanotte

Leggi su agi

(Di sabato 24 dicembre 2022) AGI - Fa troppo freddo, si rischia di divenire bersagli facili per i missili.di, città sinonimo di sofferenze e paure nucleari. A spiegarlo, in una lunga conversazione con l'Osservatore Romano, monsignor Pavlo Honcharuk, vescovo di Kharkiv-. È, ma è undi guerra. "Ieri ho parlato con un ventenne: i suoi genitori racconta il presule sono stati uccisi, la casa è stata distrutta, lui è rimasto completamente da solo, vive in una stazione della metro e ogni giorno deve pensare a come procurarsi cibo e vestiti", racconta il prelato, "Storie del genere ce ne sono tante. Però grazie a Dio lui è vivo ed è in salute. Molti invece hanno perso la vita o sono rimasti feriti, anche con ...