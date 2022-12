Ucraina | il rito filonazista della brigata Azov | la cerimonia per i caduti in battaglia – Video

(Di sabato 24 dicembre 2022) Centinaia di combattenti, in cerchio, intorno a bracieri e torce. Sulla sommità di una collina, una nave (stilizzata) data alle fiamme. Nel giorno più corto dell’anno – il solstizio d’inverno – gli appartenenti allasi ritrovano per celebrare i compagni morti in. Il, che nasce dalle celebrazioni nordiche, è stato utilizzato, seppur con alcune varianti, dalla Germania nazista (in quel caso si trattava“rinascita del sole”).Twitter L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

