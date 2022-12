Turismo in forte ripresa E con il Natale tornano anche gli stranieri

(Di sabato 24 dicembre 2022) Il 2022 sarà ricordato come l’anno della nettadegli spostamenti, dei viaggi e delin generale, dopo lo shock subito durante la pandemia, quando il settore ha letteralmente azzerato la sua operatività. A testimoniare ladei viaggi è un bilancio dell’Istat relativo ai primi nove mesi dell’anno, che include quindi la stagione estiva. Mail focus dell’ENIT sulle prossime festività natalizie lascia trapelare un certo ottimismo su uno die settori trainanti il PIL.inma ancora sotto livelli pre-pandemia Secondo l’Istat, i primi nove mesi del 2022 hanno confermato unrecupero per il settore turistico, ma le presenze dei clienti negli esercizi ricettivi sono ancora 39 milioni in meno rispetto al 2019 (-10,3%). Gli esercizi ...

Finanza Repubblica

...bilancio è stato approvato in un quadro di grave diminuzione delle risorse disponibili e di... gli 80 milioni ancora da recuperare rispetto agli anni pre - Covid di imposte legate al. Sul ...Uno studio di Enit su dati Fordwardkeys rivela un vigoroso aumento delestero fino all'8 ... Continua larappresentanza del mercato statunitense che raddoppia rispetto al 2021 (+49,8%): le ... Turismo, Istat: forte ripresa nel 2022 ma sotto livelli pre-Covid ROMA – Che il turismo fosse in piena ripresa dopo i 25 mesi peggiori della sua storia a causa del Covid, se ne erano accorti un po’ tutti dagli operatori fino agli italiani residenti nelle città d’ar ...I primi nove mesi del 2022 segnano un forte recupero per il settore turistico, ma le presenze dei clienti negli esercizi ricettivi sono ancora circa 39 milioni in meno rispetto al 2019 (-10,3%). Lo ri ...