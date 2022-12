Trump è messo male Le responsabilità politiche e finanziarie dell’ex presidente

Il Sole 24 ORE

... la Cina lo fa senza pagare alcun dazio C'hadel tempo però c'è arrivata anche lei. Parliamo ... A quanto risulta solo Donald, da presidente Usa, ha chiesto misure di risarcimento ed anche ...La raccolta raffigura l'ex presidente degli Stati Uniti in varie rappresentazioni: il più eclettico è attualmente il pezzo raffigurante Donaldcome un supereroe ,addirittura come sfondo ... Il rapporto della commissione 6 gennaio: Trump ha acceso il fuoco della rivolta Questo giovedì Donald Trump ha lanciato la sua collezione NFT, andata in poche ore sold out. Chi saranno i fortunati che giocheranno a golf con l'ex presidentel’ex presidente Donald Trump, che è stato seguito da molti altri. Nessuno degli eventi del 6 gennaio sarebbe accaduto senza di lui”, si legge nel rapporto. “L’insurrezione ha gravemente minacciato la ...