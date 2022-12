Trapani | Donna di 29 anni uccisa a coltellate in casa | fermato il marito 63enne La coppia ha tre figli I carabinieri

Fanpage.it

L'uomo e lavivevano di pesca e spesso erano stati visti insieme con la Moto Ape a vendere prodotti ittici . La comunità selinuntina è sotto shock per il tragico evento che, a poche ore dalla ...Ennesimo femminicidio nel nostro Paese. Nel giorno della vigilia di Natale, unadi 29 anni è stata trovata morta a Marinella di Selinunte, frazione di Castelvetrano, in provincia di. La vittima si chiama Maria Amatuzzo ed è stata trovata morta all'interno della sua ... Trapani, donna di 29 anni uccisa a coltellate per gelosia: fermato il ... Vicino Trapani un nuovo femminicidio: un uomo ha ucciso a coltellate la moglie. Il delitto a Marinella di Selinunte, frazione marinara di Castelvetrano, nel Trapanese. Il delitto è avvenuto nella loro ...Un uomo ha ucciso la moglie a coltellate a Marinella di Selinunte, frazione marinara di Castelvetrano, nel Trapanese. La vittima si chiama Maria Amatuzzo, aveva 29 anni. Al momento non ...