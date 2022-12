Tragedia a Mercogliano | uomo si accascia al suolo e muore

(Di sabato 24 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) – Nella tarda serata di venerdì undi 64 anni di Monteforte Irpino si èto aled è morto, probabilmente stroncato da un malore. Laè avvenuta in località Torrette di. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri, ma per l’non c’è stato nulla da fare. La salma è stata poi traslata presso il “Moscati” di Avellino per gli accertamenti del caso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

