Tradizioni natalizie napoletane | le 4 usanze simbolo

Leggi su espressonapoletano

(Di sabato 24 dicembre 2022) Il Natale in città è ormai alle porte, così come leche ogni anno tornano ad animare le festività. In questo particolare periodo dell’anno, il mondo intero si appresta a celebrare il Natale, a volte concomuni, altre conassolutamente uniche. Molte città iniziano così a tingersi di fascino, atmosfera ... L'articolo proviene da Espresso napoletano.