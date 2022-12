Tradizioni di San Silvestro. Il teatro leggero dei milanesissimi Ale e Franz

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 24 dicembre 2022) All’anagrafe si chiamano Alessandro Besentini e Francesco Villa. Uno di Rho e uno di Milano. Ma quando sono in scena, da circa trent’anni, sono famosi come Ale ee travalicano i confini della loro Milano. In tutti questi anni di continui spettacoli, di pane e palcoscenico, forse sono state solo due le volte in cui non hanno lavorato a San. “Siamo alla ventottesima”, dice Ale, a poche ore dalla prima di NatAle&Show, lo spettacolo in programma alLirico Giorgio Gaber fino al 3 gennaio 2023. “È normale lavorare a Capodanno – continua – e invitiamo tutti a venire per festeggiare in allegria e spensieratezza. Ridere, di questi tempi, serve”. San, e, cabaret e musica, d’altronde, è una ...